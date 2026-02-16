"Fuga per la vittoria... viola". Como come nel film di Pelé: la Fiorentina inizia la sua rincorsa

vedi letture

"Fuga per la vittoria... viola". Giocando con le parole e col titolo di uno straordinario film con Sylvester Stallone e Pelé, La Nazione si proietta sul cammino in campionato che attende la Fiorentina per raggiungere la salvezza, dopo i tre punti conquistati a Como. Perché la vittoria del Sinigaglia, per il quotidiano, deve significare l'inizio di una sorta di fuga per la vittoria. Fuga per la salvezza, nel caso specifico.

Scrive il quotidiano fiorentino: "Squadra apparsa non più disunita a livello tattico, cinica (incredibilmente cinica) nel gestire i 90 minuti, il testa a testa con l’avversario e il finale di partita dove c’era da essere cattivi, al limite anche scorretti, per portare a casa il risultato. Ecco su tutti questi punti, la Fiorentina deve essere capace di lanciare la sua... fuga per la vittoria sfruttando un calendario che nelle prossime quattro tappe può rivelarsi l’alleato giusto per definire e chiudere il discorso salvezza in anticipo. La squadra di Vanoli deve e dovrà puntare soprattutto sulle proprie occasioni, i due scontri diretti in casa (lunedì prossimo il derby con il Pisa e poi, due settimane più tardi, l’incrocio con il Parma) e due trasferte (Udine e Cremona). Discorsi simili se non identici per i match contro Parma e Cremonese con uno score di punti diciamo preventivabili in queste quattro partite che potrebbe oscillare tra gli otto e i nove punti.

Vanoli ha fatto vedere a Como che la sua Fiorentina ha le carte giuste per essere una squadra capace di arrivare alla salvezza. Ci sono le individualità di classe superiore (Kean, De Gea, Fagioli), i volti nuovi che hanno portato a livello tattico, un salto in avanti prezioso (Solomon in particolare) e c’è soprattutto un atteggiamento mentale da squadra che – finalmente – ha capito che cosa c’è da fare per trasformare la paura del momento in una ricarica di energia positiva. Adatta a quella fuga per salvezza che i viola hanno acceso a Como".