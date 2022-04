TS, Belotti: Fiorentina in pole ma piace all'estero

Nell'edizione odierna, Tuttosport torna ad interrogarsi sul futuro di Andrea Belotti: l'attaccante del Torino (ai box per un'elongazione al bicipite femorale) sembra con la valigia pronta già da diverso tempo ed a fine giugno andrà in scadenza. Su di lui gli occhi di tante squadre: due settimane fa proprio Tuttosport riportava di un forte interesse della Fiorentina, a cui il quotidiano aggiunge quello di Atalanta, Roma e Napoli. Nessuno di questi club sembra però deciso ancora ad affondare il colpo, così il centravanti del Toro sembra stia iniziando a valutare l'ipotesi estero. Una strada porterebbe in Canada, destinazione Toronto (con Insigne); Fichajes.net riporta però anche l'interesse del West Ham, già vicina al Gallo nella scorsa stagione, mentre l'opzione spagnola porterebbe all'Atletico Madrid.

Tante soluzioni per il rebus Belotti, anche se Tuttosport continua a dare la Fiorentina tra le favorite per accaparrarsi il capitano del Torino: il giocatore sembra voglia comunque dare priorità a destinazioni italiane ed i viola, per niente convinti da Piatek, sarebbero una scelta gradita, anche per la possibilità di imporsi come titolare e figura centrale nel progetto tecnico.