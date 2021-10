TRIDENTE, Per tutti ora c'è un motivo per fare rete

Anche l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio si interessa molto della probabile formazione che manderà in campo questa sera la Fiorentina in vista del big match contro il Napoli: ci sarà di nuovo la coppia delle meraviglie là davanti, perché Nico Gonzalez torna dopo il turno di squalifica seguito all’espulsione in Fiorentina-Inter, quindi con mille e un motivo per cercare il riscatto personale a tutto beneficio della squadra viola; così come per Dusan Vlahovic di motivi ne basta uno appena per dare fondo a tutte le energie e tutte le risorse per lasciare il segno in questa partita che banale davvero non è. E per non farsi mancare niente nel tridente a livello di contenuti emotivi, ecco Callejon, ovvero il grande ex che prova a mettere il passato da parte per ritagliarsi una serata di gloria contro l’avversario (che tale non è) del suo cuore. L’alternativa per tenere “freschi” gli esterni è soprattutto Sottil, perché Saponara ha accusato un’infiammazione al collaterale e non è al meglio.