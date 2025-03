Travolgenti, ko tecnico dopo 18 minuti. Il Corriere Fiorentino: "Tornano le grandi ambizioni"

"Travolgenti. E anche travolti dall’entusiasmo e dall’abbraccio finale di un Franchi che non aspettava altro che vivere una serata così per superare e mettersi alle spalle le ultime difficili settimane. Perché vincere per k.o. tecnico dopo 18 minuti con la Juventus tramortita e subito al tappeto non capita tutti i giorni", scrive il Corriere Fiorentino, in un fondo redatto da Ernesto Poesio, esaltando la grande vittoria di ieri della Fiorentina ai danni della Juventus. "Significa che questa Fiorentina può vincere con chiunque - prosegue il quotidiano -, ma anche che forse sono stati troppi i passaggi a vuoto per non rischiare di doverli rimpiangere. Indietro però non si torna e in un campionato che più equilibrato non si può, serve soprattutto la capacità di saper cavalcare l’onda giusta al momento giusto per cercare di risalire la classifica.

[...] Uno sprint finale che, ormai si è capito, Palladino affronterà con la difesa a tre (con cui aveva iniziato la sua avventura salvo poi cambiare in corsa) e soprattutto con quel centrocampo a tre che da tempo era parso l’approdo naturale per una squadra che doveva ritrovare le distanze e la compattezza. Ma a fare la differenza è stata l’intensità. Quello spirito battagliero con cui da subito la Fiorentina ha messo alle corde una Juventus ancora alle prese con i fantasmi del 4-0 subito dall’Atalanta, contestata dai propri tifosi e con più di un regolamento di conti all’interno dello spogliatoio. [...] Ieri era una finale, non vincerla o addirittura perderla avrebbe significato l’addio (o quasi) alle grandi ambizioni. Quelle che ora torneranno a far compagnia nelle due lunghe settimane di sosta", conclude il Corriere.