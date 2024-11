TRAMEZZANI, A Nicosia ambiente caldo. Viola mi piace

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport pubblica un'intervista all'ex allenatore dell'Apoel Nicosia, questa sera avversario della Fiorentina nella terza giornata del girone unico di Conference League, Paolo Tramezzani. Queste le sue parole sulla gara di stasera a partire dai punti di forza della formazione cipriota: "In porta Belec, che è arrivato quando c’ero io. Non sono partiti bene, né in Europa né in campionato, in cui hanno 8 punti di ritardo dal Pafos. La Viola è sicuramente superiore, a livello individuale, ma giocare lì non è facile. L'ambiente è caldo e i tifosi spingeranno parecchio".

Segue la Fiorentina?

"Sì, mi piace molto. Sta giocando bene, sembra che stiano insieme da un paio di anni. È anche meglio della stagione scorsa, quando o giocava benissimo o rischiava. E poi ha trovato il centravanti".

Kean però questa sera non ci sarà

"Sembra un altro giocatore. Quando le cose girano bene aumenta la confidenza, provi anche qualcosa di più e di diverso, ti prendi dei rischi. I risultati buoni cambiano l’inerzia della squadra e della stagione, e i risultati stanno arrivando…".