TOTTI, Italia, portaci dove meritiamo: al Mondiale '22

Undici campioni del Mondo tra il 1982 e il 2006 hanno inviato tramite La Gazzetta dello Sport il proprio pensiero alla Nazionale che domani sera, affrontando la Svizzera, si giocherà una bella fetta di qualificazione alla Coppa del Mondo in Qatar. Francesco Totti, ex capitano della Roma e protagonista azzurro in Germania, ha scritto: "Dopo l'amarezza del 2018, stavolta dobbiamo farcela ad andare in Qatar per affrontare i campioni più forti del pianeta. Perché quello è il posto in cui una squadra come l'Italia dovrebbe sempre stare. Abbiamo dimostrato all'Europeo di avere le qualità per farcela".