TOTOTECNICO, Che intrecci: tutti i nomi dall'estero

Per quanto riguarda chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina gli outsider arrivano dall’estero. C’è la pista che porta ad Abel Ferreira, portoghese che ha vinto pochi mesi fa la Libertadores col Palmeiras e che nei mesi scorsi è stato cercato. Quanto a Marcelino, oggi all’Athletic Bilbao, era stato proprio lui a raccontare dell’interesse della Fiorentina. E Domenico Tedesco? L’ultimo allenatore in Russia di Kokorin, pur corteggiato in Bundes, sogna la Serie A. A riportarlo è La Nazione.