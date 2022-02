TOTOFORMAZIONE, UN SOLO BALLOTTAGGIO IN ATTACCO

Fiorentina protagonista del lunch-match di Serie A per l'ennesimo episodio della saga contro l'Atalanta. I quotidiani sono praticamente tutti d'accordo sulle scelte che farà Vincenzo Italiano, a partire dal ritorno di Dragowski in porta annunciato già ieri in conferenza stampa. In difesa torna Martinez Quarta e a centrocampo i due squalificati contro lo Spezia, Torreira e Bonaventura.

L'unico ballottaggio sembra esserci solo in attacco, dove Saponara e Sottil si lottano una maglia da titolare nel tridente con Piatek e Nico Gonzalez. Ancora panchina invece per Ikoné e Arthur Cabral. Ecco la probabile formazione della Fiorentina per i quotidiani:

GAZZETTA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Piatek, Gonzalez.

COR. FIO. (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Saponara, Piatek, Gonzalez.

NAZIONE (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Saponara, Piatek, Gonzalez.

COR. SPORT (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Piatek, Gonzalez.

TUTTOSPORT (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Piatek, Gonzalez.

REP. FI. (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Saponara, Piatek, Gonzalez.