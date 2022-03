TOTOFORMAZIONE, QUASI TUTTI D'ACCORDO. UN DUBBIO PER RUOLO

Italiano ha sostanzialmente un dubbio per ruolo in vista della sfida di quest'oggi contro il Bologna. Perché se in porta Terracciano sembra ormai definitivamente aver soffiato il posto a Dragowski (anche se non si può escludere una sorpresa dell'ultim'ora), e i quotidiani sono praticamente tutti d'accordo su Biraghi, Milenkovic e Igor, un po' meno lo sono su chi andrà sulla fascia destra.

Odriozola è recuperato da poco dall'infortunio ma il Corriere dello Sport punta su di lui, gli altri indicano Venuti. A centrocampo discorso simile: Bonaventura e Torreira non rischiano, Duncan e Castrovilli invece si lottano una maglia da titolare.

Infine l'attacco, dove Italiano può contare su cinque giocatori per due ruoli: quasi tutti i quotidiani puntano sul duo Ikoné-Nico Gonzalez dietro a Piatek, ma occhio alla variabile Sottil. Questa la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani.

GAZZETTA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Castrovilli, Ikonè, Piatek, Gonzalez.

COR. FIO. (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Castrovilli, Ikonè, Piatek, Gonzalez.

NAZIONE (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Castrovilli, Ikonè, Piatek, Gonzalez.

COR. SPORT (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Castrovilli, Sottil, Piatek, Gonzalez.

REP. FI. (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Sottil, Piatek, Gonzalez.

FIRENZEVIOLA.IT (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Castrovilli, Ikonè, Piatek, Gonzalez.