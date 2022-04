TOTOFORMAZIONE, PROBABILE IL CENTROCAMPO AFRICANO. TORNANO SOTTIL E MILENKOVIC?

Totoformazione sui quotidiani odierni in vista della gara di oggi alle 12:30 contro la Salernitana. Vincenzo Italiano dovrebbe schierare una Fiorentina disposta col consueto 4-3-3: in porta Terracciano, in difesa Venuti, Milenkovic (anche se c'è chi propone Quarta), Igor e Biraghi. In cabina di regia a centrocampo non ci sarà per infortunio Torreira, spazio quindi ad Amrabat affiancato dalle mezzali Maleh e Duncan. Infine in attacco Gonzalez è certo del posto con qualche dubbio sia per l'altro esterno che per il ballottaggio punte tra Cabral e Piatek.

Queste le probabili formazioni della Fiorentina secondo i giornali in edicola.

GAZZETTA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil.

COR. FIO. (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil.

NAZIONE (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil.

COR. SPORT (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Quarta, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil.

TUTTOSPORT (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil.

REP. FI. (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil.

FIRENZEVIOLA.IT (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil.