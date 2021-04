TOTOFORMAZIONE, CACERES DAL 1', RIECCO AMRABAT. OK PULGAR

Beppe Iachini è pronto per aprire il suo secondo capitolo da allenatore della Fiorentina. Secondo i giornali sportivi in edicola, tutti concordi, a Genova contro la squadra di Davide Ballardini il tecnico viola ripartirà dal classico 3-5-2, con Dragowski in porta e Milenkovic, Pezzella e Quarta in difesa; Pulgar tornerà in cabina di regia, affiancato dalle mezzali Amrabat e Bonaventura, mentre le fasce saranno occupate da Caceres e Biraghi. Infine, in attacco spazio alla coppia Ribery-Vlahovic.

Di seguito la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani odierni.

GAZZETTA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

