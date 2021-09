TORTELLI, Con la Juventus servirà tanto agonismo

Intervistata da La Nazione, Alice Tortelli, capitano della Fiorentina Femminile, ha parlato così in vista della gara di domani contro la Juventus: «A che punto è la Fiorentina? Stiamo ancora prendendo le misure, ma la strada intrapresa è quella giusta. Meccanismi ed equilibri non si raggiungono in un attimo. Bisogna continuare a lavorare con grinta e cattiveria. La Juventus? E’ la squadra più forte e da quando esiste ha sempre vinto. Non c’è una ricetta, ma servirà tanto agonismo».