TORREIRA, Lazio e Torino si iscrivono alla corsa

Negli ultimi giorni il nome del centrocampista dell'Arsenal Lucas Torreira è stato spesso accostato alla Roma e alla Fiorentina. Come si legge sull'edizione odierna de Il Corriere della Sera, anche la Lazio sarebbe interessata al profilo dell'ex Sampdoria per rinforzare il proprio centrocampo in vista della Champions League. Non solo, secondo il quotidiano i biancocelesti avrebbero già provato a trattare il suo trasferimento due mesi fa. La Gazzetta dello Sport scrive invece dell'interesse del Torino: il nuovo tecnico granata Giampaolo lo ha già allenato in blucerchiato, e per lui Torreira è un vero e proprio pupillo.