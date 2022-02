TORREIRA, È ristabilito ma riposa col Sassuolo?

Lucas Torreira sta bene ed è recuperato per la trasferta con il Sassuolo. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, il centrocampista ieri ha lavorato regolarmente in gruppo e si candida nuovamente a giocare dall'inizio, come accaduto anche domenica scorsa con l'Atalanta prima di lasciare il campo per il dolore dopo una botta subita.

Sarà Italiano a decidere se schierarlo ancora dal 1' o preservarlo in vista della partita di mercoledì prossimo contro la Juventus, in alternativa c'è sempre Amrabat che si è messo in evidenza a La Spezia. Non è escluso che il tecnico viola possa ragionare sui 180 minuti.