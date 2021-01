TORREIRA, C'è anche la concorrenza del Valencia

La Fiorentina sta lavorando alacremente a riflettori spenti per aggiudicarsi il profilo di Lucas Torreira. Tuttavia, secondo La Nazione, i viola dovranno vedersela con un altro club storico, ora nei bassifondi della propria classifica, il Valencia. Gli spagnoli hanno bisogno di riprendersi, così come i gigliati, e al momento rappresentano un ostacolo. In realtà il problema più grosso resta l'ingaggio percepito dall'ex Sampdoria.