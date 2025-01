TORINO, Kouamé rifiuta il prestito. Vagnati ora cerca Ikoné

FirenzeViola.it

C'è anche il Torino sulle tracce di Jonathan Ikoné. Lo riporta oggi Tuttosport, scrivendo che i granata hanno provato finora ad accaparrarsi dalla Fiorentina Christian Kouamé, che non ha accettato per adesso di arrivare in prestito in Piemonte. Alla squadra di Vanoli però serve anche un esterno d'attacco e tra le opzioni che segue il ds Vagnati c'è anche il francese ex Lille, finito sul mercato ma rimasto ancora a Firenze dopo aver rifiutato ogni destinazione che ha avuto di fronte.