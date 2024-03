FirenzeViola.it

Da stasera la curva Maratona sarà senza striscioni: una scelta decisa in questi giorni da tutti i gruppi organizzati della Curva per solidarietà con gli Ultras Granata, raggiunti dai daspo comminati dalle forze dell’ordine. I tifosi presenti in Maratona non faranno però mancare il sostegno. Lo riporta stamani Tuttosport.