TORINO, Che guai: in tanti out, l'ex Pjaca non al top

Spazio ai temi legati al complicato ritorno in campo del Torino dopo lo stop di qualche giorno imposto dalla Asl sulle pagine odierne di Tuttosport: come spiega il quotidiano, Juric prima di sfogliare la rosa a sua disposizione per la gara di questo pomeriggio contro la Fiorentina dovrà prima aspettare l'esito dei tamponi a cui si è sottoposto tutto il gruppo squadra già questa mattina. Gli indisponibili per il match odierno in ogni caso restano molti, visto che ci saranno tre assenti illustri per Covid e qualche giocatore recuperato non è ancora al massimo della condizione (Pobega e Pjaca). I guai più grossi intanto sono sulle fasce, dove Ansaldi ha il coronavirus mentre Aina è in Coppa d'Africa. In porta è dubbio tra Berisha (non al meglio) e il 2000 Gemello.