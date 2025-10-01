Torino, Baroni in bilico. Tuttosport: "Ipotesi Vanoli, Palladino e De Rossi"

Oggi alle 12:26
di Redazione FV

Come scrive Tuttosport la panchina del Torino scricchiola col passare delle settimane, per questo la dirigenza granata starebbe già lavorando all’alternativa del tecnico Baroni. Richiamare Vanoli potrebbe essere un’opzione, visto che il contratto coi piemontesi è valido ancora fino a giugno. Oppure c’è l’ipotesi di provare a convincere Palladino, già corteggiato invano prima di Vanoli.

Occhio anche a De Rossi, sotto contratto a Roma fino al 2027, sondato prima di Baroni. Tutte possibilità che rappresenterebbero un bagno di sangue economico - si legge - per questo il presidente Cairo starebbe valutando con tutta la calma del mondo ogni scenario.