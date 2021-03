TONI, Prandelli colpito dalle cose andate meno bene

Intervistato da Il Messaggero, Luca Toni, ex viola, ha parlato così delle dimissioni del suo ex tecnico Cesare Prandelli: "Con le dimissioni Cesare scrive la parola fine sulla sua carriera da allenatore, un grandissimo. Ne è pienamente consapevole perché quando un tecnico che vive di pressioni arriva a pronunciare quella frase, vuole dire io mi fermo e si apre un'altra stagione dell'esistenza. Più tranquilla e indirizzata su altri interessi. Può darsi anche che Prandelli, che ha allenato ad altissimi livelli, sia stato colpito dagli ultimi anni in cui le cose erano girate meno bene. Troppo amore per Firenze? Non credo sia questo il motivo scatenante, Cesare è abituato a lavorare ad alti livelli, non ha sofferto la pressione della città. Credo che le questioni calcistiche c'entrino poco, ha staccato la spina per una somma di cose. Nel calcio si possono fare tante altre scelte, non c'è nulla di male. Magari tornerà quando avrà meno pressioni"