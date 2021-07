TOKYO2020, Oggi il via: la partecipazione toscana

Oggi alle 13 prenderà ufficialmente il via l'Olimpiade di Tokyo 2020. Il Corriere Fiorentino fa il punto sulla partecipazione toscana alla manifestazione iridata: dalle Olimpiadi di Rio la Toscana tornò con 11 medaglie, 4 d'oro, 4 d'argento e 3 di bronzo. E gli atleti toscani, una spedizione di 31 uomini e donne, sperano nel bis in Giappone. Alice Volpi nel fioretto femminile, Gabriele Detti nei 400 stile libero, Rachele Bruni per le acque libere, Lara Mori nella ginnastica, più Pietrini e Fahr, punti di forza del volley femminile. Poi ci sono Mannion e Tessitori nel basket per non parlare della sciabola a squadre dove tirerà Aldo Montano, alla sua quinta Olimpiade e che a 43 anni vuole un altro oro. C'è Bettiol per il ciclismo su strada e Fabbri - tifoso della Fiorentina - per il lancio del peso, fiorentino come Gabriele Rossetti, fuoriclasse dello skeet e Lorenzo Bacci, specialista nel tiro.