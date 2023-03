TIRRENO, La risalita dei viola parte dalla difesa

“Dietro alla striscia di risultati che la Fiorentina ha messo assieme in queste ultime settimane ci sono un attacco che si è sbloccata, un centrocampo sempre più solido ma anche una difesa che ha cominciato ad alzare il muro-. Il Tirreno punta l’attenzione sul buon momento difensivo dei viola, che nelle ultime tre trasferte, tra campionato e Conference, hanno ottenuto tre clean sheet. Se allarghiamo il raggio alle ultime tre gare disputate, l’unico gol incassato è quello (inutile) di Theo Hernandez al 95’ nella vittoria contro il Milan. Il cambio di passo della squadra di Vincenzo Italiano passa quindi soprattutto dalla difesa.

La Fiorentina affronta la trasferta col Sivas confortata dai dati ma allarmata per un dettaglio: solo in un’occasione quest’anno i viola hanno subito gol in una trasferta europea, successe proprio in una trasferta turca, a settembre in casa dell’Istanbul Basaksehir.