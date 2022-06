TIRRENO, Graziani: "Viola, punta tutto su Belotti"

Intervistato da Il Tirreno, l'ex viola e attualmente noto opinionista Francesco Graziani ha parlato a tutto tondo della Fiorentina, dal mercato in entrata ad alcune uscite dolorose. Ecco un estratto in cui suggerisce al club di Commisso di puntare su Andrea Belotti: "Belotti è libero ed a parametro zero. Con l'energia e l'entusiasmo di una piazza come Firenze potrebbe essere il rinforzo ideale, io stravedo per lui. Anche Pinamonti mi piace molto. Se devi fare un investimento prendi Pinamenti, per un usato sicuro punterei su Belotti. C'è anche il nome di Joao Pedro, io preferisco Belotti oppure che venga a Firenze insieme a lui, in modo che ci siano tre ottimi attaccanti. Ma Cabral-Belotti sarebbe il massimo".