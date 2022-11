TIRRENO, Adesso servono i gol di Cabral

"Cabral sì, Cabral no". Si apre così il pezzo de Il Tirreno che dedica spazio all'analisi della situazione di Arthur Cabral. Il numero nove ha finora sengato 4 reti (equamente divise tra Serie A e Conference), un bottino decisamente esiguo per un attaccante arrivato a gennaio scorso per sostituire Vlahovic.

Nonostante l'impegno non sia mai mancato a King Arthur, i primi undici mesi in viola sono stati tutt'altro che scintillanti e per questo la Fiorentina si è interrogata sul suo futuro. C'è comunque scetticismo su una sua partenza a gennaio, sia perché significherebbe svalutare gioco-forza un investimento recente da 16 milioni sia per la difficoltà nel reperire un sostituto. Cabral potrebbe quindi restare, ma adesso servono risposte sul campo.