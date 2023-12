TIFOSI, "Tanto un rigorino gnene danno". Il potere di Mou

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Tanto a Roma si perde, l’è come se si partisse dall’uno a zero". La Nazione oggi in edicola riporta il pensiero che si aggira tra i tifosi della Fiorentina a tre giorni dalla sfida contro la Roma, una gara che rischia di essere scivolosa. E non solo per Dybala e Lukaku, ma anche per le parole di Mourinho che hanno acceso la contesa e il momento del campionato giallorosso. Il problema è che certi comportamenti rischiano di falsare una gara già prima del suo inizio. I tifosi lo hanno capito e le prese di posizione si sprecano: "Tanto un rigorino gnene danno", dice ancora vox populi in relazione alla gara di domenica sera.