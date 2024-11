TIFOSI, Nonostante i disagi a Como in mille da Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Nonostante la trasferta non sia delle più semplici a livello di spostamenti, in tanti seguiranno questo pomeriggio la Fiorentina al Sinigaglia di Como. I 700 biglietti disponibili nel settore ospiti sono andati esauriti nel giro di poche ore e molti supporters gigliati hanno così deciso di acquistare il proprio tagliando in altri settori. Alla fine saranno circa un migliaio i tifosi viola che si metteranno in marcia da Firenze. La voglia di spingere la Fiorentina ancora più in alto in classifica è tanta, poi la prossima trasferta, dopo 5 gare consecutive in casa, sarà addirittura il 15 dicembre a Bologna.

Parlando di disagi negli spostamenti, La Nazione oggi in edicola scrive di uno sciopero ferroviario che garantisce solo alcune tratte. Per questo motivo molti tifosi gigliati sceglieranno la macchina per recarsi al Sinigaglia, stadio però il cui parcheggio ha una capienza ridotta. Trovare un posto auto sarà complicato e allora su whatsapp tanti tifosi, sia da Firenze che dal nord, dove sono presenti molti Viola Club, si sono messi d'accordo per viaggiare con meno macchine possibile.