TIFOSI, Non si esclude il ritorno allo stadio a luglio

La sottosegretaria alla salute Sandra Zampa ha dichiarato che da luglio, se la curva dei contagi non dovesse risalire, non sarebbe da escludere un possibile ritorno dei tifosi allo stadio. "Chiaro che le società - dice Zampa - sarebbero sottoposte a un grande sforzo in termini di sicurezza, ma se ci saranno le condizioni perché no". I settori che eventualmente potrebbero essere riaperti sono quelli di hospitality, facilmente controllabili per distanziamento e norme sanitarie da applicare in quanto coprono su scala nazionale il 3-4% degli spettatori. Le partite, per la Fiorentina, sarebbero casomai Torino e Bologna. A riportarlo è La Nazione.