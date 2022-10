TIFOSI, La bolgia del Franchi: vicino il sold out?

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione si parla anche di come il prossimo sabato contro l'Inter, il tifo viola risponderà nuovamente presente, anche più del normale. Infatti, i dati di ieri sera riportavano già esauriti i settori della Curva Fiesole e dei parterre di Tribuna e Maratona. Le previsioni parlano di oltre 30 mila spettatori e grazie anche all'aiuto dei tifosi nerazzurri presenti nel settore ospiti (oltre 2000), nelle prossime ore, si potrebbe raggiungere la soglia del sold out o numeri ancora maggiori rispetto alle altre partite casalinghe, difficili da raggiungere ma non impossibili. Un entusiasmo e un amore, quelli tra i tifosi della Fiorentina, che non conoscono risultati.