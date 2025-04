Tifosi, in 20mila al Franchi. Gli Ultras dell'Empoli disertano Firenze

Ormai è una consuetudine per i tifosi delle squadre che giocano contro la Fiorentina al Franchi in questa stagione: a fronte dei "soli" 300 biglietti messi a disposizione nel 'Formaggino' del settore ospiti, anche gli azzurri diserteranno la trasferta. Gli ultras dell'Empoli al Franchi non ci saranno, aggiungendosi al lungo elenco di tifoserie che hanno rinunciato a seguire a Firenze la propria squadra. "Riteniamo insufficiente il numero dei biglietti a nostra disposizione", hanno scritto gli Ultras azzurri spiegando la loro scelta.

In 20mila al Franchi. Per quanto riguarda i tifosi della Fiorentina invece, sono attesi 20mila tifosi viola sugli spalti del Franchi, con il numero che potrebbero anche lievitare nel corso della giornata a ridosso della gara. Una presenza discreta per lanciare la Fiorentina di Palladino verso una posizione che garantisca la partecipazione ad una coppa europea il prossimo anno.