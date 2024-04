TIFOSI, Gli Ultras alla squadra: "Portateci ad Atene"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Chi si aspettava una contestazione al termine dello 0-0 contro il Viktoria Plzen è rimasto deluso. Come sottolineato da La Repubblica (Firenze) nel post partita di Conference League i tifosi viola presenti in Repubblica Ceca hanno continuato a sostenere i propri beniamini, che si sono soffermati sotto il settore riservato ai fiorentini per oltre dieci minuti. Squadra e tifosi si sono caricati a vicenda in questo momento delicato.

“Torneremo ad esser campioni, come nel ’56” e “Portateci ad Atene” i cori più gettonati, particolarmente apprezzati da Biraghi e compagni. Ora però servirà anche una risposta al Franchi, perché al momento le prevendite vendute per la gara di ritorno sono meno di 10mila.