TIFOSI, Attesi in 300 per Puskas-Fiorentina: 50 da Budapest

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Su La Nazione si fa spazio anche il tema Conference League, oltre al mercato. Domani in Ungheria, la Fiorentina dovrà battere la Puskas Akademia per accedere al tabellone principale (QUA tutte le novità sul nuovo format), cercando di dare una scossa rispetto ad un inizio di stagione non dei migliori, come fatto percepire dalla tifoseria non meno di tre giorni fa al Franchi nel corso del match contro il Venezia.

Ad ogni modo, specifica il quotidiano, saranno circa 300 i tifosi viola presenti alla Pancho Arena per il match di domani alle 21. Una cinquantina saranno da Budapest, dal Viola Club della città dove risiedono tanti supporter gigliati, che per l'occasione di recheranno a Felcsut. Gli altri 250 rimasti arriveranno invece da Firenze, con i vari Viola Club che si sono organizzati con i pullman autonomamente.