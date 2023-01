TERZIC, Rossoblù a caccia di sconti per il serbo

Che Sartori e Di Vaio vogliano Terzic è il segreto di Pulcinella ma volere non è anche potere, in pratica a meno che la Fiorentina non abbassi le proprie pretese economiche nei prossimi due o tre giorni gli uomini dell’area tecnica rossoblù non potranno scegliere ma dovranno cogliere la migliore opportunità. Magari quelle legate a Calafiori del Basilea o a Reabciuck dell’Olympiacos. Per il resto la situazione è questa: il Verona è disposto anche a dare Doig come contropartita di Vignato ma chiede 8 milioni, e sempre per Vignato il Sassuolo sarebbe pronto a lasciar partire Kyriakopoulos ma pretende anche soldi.