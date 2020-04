TERIM, Sorride: "Battuto il virus, ma è stata dura"

Fatih Terim, ex allenatore viola, oggi alla guida del Galatasaray, ha fatto sapere sui social che il test per il coronavirus è risultato finalmente negativo. "Ho lottato contro il virus per quasi un mese e non è stato facile. Ma grazie a Dio posso annunciarvi che dopo un lungo periodo di cure il tampone ha dato esito negativo". L'imperatore ha precisato un'altra cosa: "Forse nulla sarà più lo stesso d'ora in poi, ma teniamo alto il morale e abbiate cura di voi stessi e dei vostri cari. Non pensate che non vi può succedere nulla e seguite tutte le indicazioni delle autorità". A riportarlo è La Nazione.