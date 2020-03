TARE, Stagione da terminare per rispetto dei morti

Igli Tare, ds della Lazio, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport distribuito stamattina in edicola. Il dirigente biancoceleste, seguendo la linea tracciata dal suo patron Lotito, si dice favorevole alla conclusione del torneo: "La stagione deve essere terminata, anche per rispetto dei morti", sostiene l'ex attaccante, che sottolinea come "il numero di persone infette sta diminuendo. Sarebbe ingiusto interrompere tutto, non sono maturi i tempi per una decisione così". Tare anticipa poi un possibile scenario di crisi totale del sistema: "Il 75% dei club si finanzia con i diritti tv, se non dovessero esserci si arriverebbe al collasso".