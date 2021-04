TAMPONI, Ecco le cifre spese dalle genovesi

Il Secolo XIX in edicola quest'oggi titola "Le liguri e il costo del Covid: 1 milione e mezzo in tamponi". A marzo dell'anno scorso il covid ha sconvolto anche il calcio, rivelandosi un macigno per tutti i club di A. Tra le squadre che hanno effettuato più tamponi dall'anno scorso a oggi c'è la Sampdoria, ma anche il Genoa, prossimo avversario della Fiorentina. Entrambi i club hanno speso mezzo milione di euro per 7mila tamponi. Lo Spezia, invece, ha toccato una spesa che supera il milione e mezzo di euro.