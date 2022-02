T. MARTINEZ, A gennaio sondaggio viola per lui

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, sabato 19 febbraio 2022, c'è spazio per il pareggio del Benfica in casa del Boavista: solo 2-2 per la formazione del presidente Manuel Rui Costa, che si è fatta rimontare nella ripresa. Spazio anche al mercato con il PSG che pensa al riscatto di Nuno Mendes, terzino sinistro ingaggiato dallo Sporting: in arrivo 40 milioni per i portoghesi. Retroscena su Toni Martinez, giustiziere della Lazio: a gennaio fu sondato da Fiorentina ed Espanyol.