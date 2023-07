SUTALO, Sprint dei viola: offerti oltre 15 milioni

Come scritto dal Corriere dello Sport la Fiorentina per Josip Sutalo non avrebbe mai gettato la spugna così facilmente. A maggior ragione adesso che il portafoglio di Rocco Commisso ha iniziato a gonfiarsi. E infatti, dopo la prima offerta - respinta al mittente - di 12 milioni di euro per il gioiello della Dinamo Zagabria, i viola ci hanno già riprovato. Sottoponendo all’attenzione del club croato dopo nemmeno 24 ore dal primo “no, grazie” una nuova proposta economica da 15 milioni, con una serie di bonus legati alle future presenze del difensore in maglia viola.

Difficile - è quanto filtra dagli ambienti vicino al giocatore, che stanno lavorando in favore dei toscani per portare a termine l’operazione - che anche in questo caso la somma in ballo possa essere ritenuta sufficiente. E dunque non è escluso che l’attesa della Fiorentina debba proseguire. Intanto, però, la Fiorentina nei piani del centrale classe 2000 ha iniziato a trasformarsi in una meta più che gradita.