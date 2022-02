SUDAMERICANI, Le condizioni di Torreira. Nico...

La Fiorentina pronta a ripartire contro la Lazio è piuttosto acciaccata nonostante le due settimane di stop. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Italiano tira avanti senza scuse ma i sudamericani sono tornati in gruppo soltanto ieri, in più Torreira è appena guarito dal Covid e Gonzalez è tornato acciaccato. Nico contro la Lazio andrà al massimo in panchina.