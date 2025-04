Su Kean il massimo riserbo ma la speranza è rivederlo giovedì a Siviglia

La 150esima partita da allenatore è un derby delicatissimo quanto importante per Raffaele Palladino, per restare attaccato al treno Europa. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport che poi prova ad immaginare quando potrà tornare a disposizione Moise Kean.

La Fiorentina ha scelto di rispettare il dolore dell'attaccante ma i tifosi sperano di poterlo rivedere in campo giovedì a Siviglia contro il Betis, per l'andata della semifinale di Conference League. Per farlo Kean dovrebbe tornare ad allenarsi nella giornata di domani ma per adesso vige il massimo riserbo. Quanto a Dodo, l'intervento d'urgenza per appendicite rischia di metterlo fuorigioco proprio nel mese decisivo: al posto del brasiliano toccherà a Folorunsho.