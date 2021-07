Come scrive Tuttosport, i riflettori della Fiorentina per il mercato in entrata sono accesi anche in difesa. Tra i centrali è sotto osservazione il profilo del 24enne Boubakar Kouyate del Metz mentre per le corsie laterali piace il nome di Jens Stryger Larsen dell'Udinese, come anticipato qualche giorno fa su FV.