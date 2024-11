STREFEZZA, Viola? Sarà dura ma sono fiducioso

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un'intervista al calciatore del Como, prossimo avversario della Fiorentina, Gabriel Strefezza. Tra i tanti temi toccati, l'esterno ex Lecce e Spal ha parlato della prossima sfida in programma contro i viola: "Sarà dura ma sono fiducioso. Durante la pausa abbiamo lavorato tanto e bene. È l’occasione giusta per ritornare ad assaporare il gusto della vittoria".

Strefezza ha poi parlato delle qualità del suo allenatore Cesc Fabregas

"È una grandissima persona e un allenatore fantastico. È molto intelligente, capisce le partite in pochi secondi e riesce subito ad adattarsi alle situazioni. Possiamo giocare in tanti modi e con tanti moduli. In settimana proviamo tante cose diverse. Ha notevoli margini di crescita perché ascolta tantissimo".

Riguardo alla stagione del Como

"Come ha detto il mister dopo il Genoa, 'il calcio in questo momento non è giusto con noi'. A parte forse l’esordio con la Juve e la trasferta a Empoli, la prestazione c’è sempre stata. Come l’ultima in casa del Genoa, dove abbiamo avuto tante occasioni per fare gol. Loro una e l’hanno messa dentro. Stiamo lavorando tanto su questo e penso che a breve i punti arriveranno. Un calo ci può stare al primo anno in Serie A dopo così tanto tempo. Ci sono molti giocatori nuovi, anche stranieri. L’importante è rimanere sereni e concentrati, lavorare bene tutti i giorni e quando arriva la partita mettere in campo quello che proviamo in settimana".