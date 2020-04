STIPENDI, Il potenziale risparmio di ACF dal taglio

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ipotizza le cifre di un eventuale accordo tra i club di Serie A e i giocatori in merito al taglio degli stipendi. Se fossero tagliate quattro mensilità, la Roma risparimierebbe 60 milioni, l'Inter 44, il Napoli 36,7 e il Milan 34,1. La Fiorentina, con un monte ingaggi lordo di 44 milioni di euro, risparmierebbe 14,7 milioni totali. In caso di taglio di due mesi, le cifre sarebbero dimezzate e dunque la Fiorentina risparmierebbe 7,3 milioni di euro.