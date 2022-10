STENDARDO, Tare e Conference? Battuta da tifoso

Gugliemo Stendardo, ex giocatore della Lazio ed attuale docente alla Luiss di Roma, ha commentato nel corso di in un'intervista al Corriere dello Sport le parole del ds biancoceleste Igli Tare che di recente aveva definito la Conference League una "competizione dei perdenti" (si parla, chiaramente, del torneo in cui quest'anno è coinvolta la Fiorentina e che pochi mesi fa la Roma ha vinto). Ecco le parole di Stendardo sull'argomento: "Tare non si esprimeva dal punto di vista tecnico. Si parlava di economia, anche di plusvalenze e di ammortamenti. Lotito, rilevando il club biancoceleste, ha ripianato una situazione pesantissima. Altre società, come Fiorentina e Napoli, sono passate dal fallimento. Gli è uscita una battuta da tifoso. L’hanno presa a ridere gli stessi studenti. Tare stava parlando della Conference e dell’Europa League, stava ricordando la differenza, in termini di ricavi, rispetto alla Champions. Non voleva sminuire il percorso della Roma. Sottolineava quanto pesi piazzarsi tra le prime quattro della Serie A".