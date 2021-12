STATISTICHE, Viola mai così in alto dall'era Sousa

Spazio ad un approfondimento statistico questa mattina sulle pagine de La Nazione: come spiega il quotidiano, dopo sei anni la Fiorentina è tornata a chiudere in attivo il girone d’andata grazie ai 32 punti conquistati nelle prime 19 giornate, che la collocano, attualmente, al sesto posto a pari merito con la Roma. Era, infatti, dalla stagione 2015-16 che la squadra viola non terminava la prima parte del torneo con almeno 32 punti. In quel campionato, con Paulo Sousa in panchina, i viola affrontarono il girone di ritorno con 38 punti, che valevano il quarto posto in graduatoria al “giro di boa”. Da evidenziare gli 11 punti in più rispetto al girone d’andata dello scorso anno e, soprattutto, i 16 gol di Vlahovic (attuale capocannoniere del torneo) che rappresentano un valore aggiunto di ben 15 punti, ossia quasi la metà dei punti conquistati dai gigliati nelle prime 19 gare.