Stagione viola da depressione, La Nazione: "Di nuovo quel maledetto recupero"

"Di nuovo in quel maledetto recupero. La Fiorentina proprio non riesce a vincere", attacca nel suo approfondimento odierno La Nazione, ripartendo proprio da quei minuti di recupero fatali più volte, quest'anno, ai viola. È successo anche ieri sera, contro il Torino, in una gara che era in pugno alla squadra di Vanoli fino agli ultimi sgoccioli di partita. "E quando Maripan ha piazzato nella porta viola il pallone del 2-2, tutti i sorrisi e le tracce di ottimismo messe (con fatica e merito) in fila nel secondo tempo della gara da dottor Jackil e mister Hyde contro il Torino, su Firenze sono tornati a correre i nuvoloni di una stagione da depressione. Così le vibrazioni arrivate con i gol di Solomon e Kean che avevano ribaltato il vantaggio di Casadei si sono trasformate nell’ennesimo dopo 90’ di fischi e delusione", aggiunge il quotidiano locale, nel commento al match.

"Resta il tempo per meritare un boato di applausi per De Gea (parata su Zapata) prima della beffa di Maripan. Sì, la Fiorentina non sa proprio vincere", conclude il giornale fiorentino, con una nota di amarezza a margine che disegna perfettamente la serata 'no' andata in scena al Franchi.