Comuzzo rischia il rosso, ma la direzione di gara è buona: i voti all'arbitraggio
Giudizi più che diversi, dalla critica sportiva, sull'operato di Andrea Colombo in Fiorentina-Torino. Il fischietto del Franchi viene ritenuto pesantemente insufficienze da La Gazzetta dello Sport, che assegna un sonoro 4,5 alla sua prestazione scrivendo: "Difformità nei cartellini e nel giudicare contatti praticamente identici. Manca soprattutto un rosso a Comuzzo al 48': il centrale entra in scivolata su Aboukhlal, tacchetti in vetrina sulla caviglia alta. Più da espulsione che da giallo".
Diametralmente opposto il parere di Tuttosport, con l'opinione dell'ex arbitro Calvarese che premia Colombo: "Un'altra ottima prestazione. Buon lavoro della squadra arbitrale sul primo gol di Casadei e non c'è rosso a Comuzzo su Aboukhlal, giusto il giallo". Si allinea al pensiero anche il Corriere dello Sport-Stadio: "Resta qualche dubbio sul fallo di Comuzzo su Aboukhlal. Il difendente rischia qualcosa di più, ma tutto sommato la gara diretta da Colombo è sufficiente". I quotidiani danno rispettivamente 6,5 e 6 in pagella all'arbitro di ieri sera.
