Pari pesante del Torino, Gazzetta: "Per la Fiorentina il vantaggio è una fobia"

Quello ottenuto ieri sul campo della Fiorentina, per il Torino, è un pareggio pesante. Così lo definisce La Gazzetta dello Sport, annotando sulle sue pagine odierne un punto, conquistato dai granata, contro una squadra che meritava di più grazie a maggior possesso palla e occasioni create, prima di tradirsi ancora una volta da sola nei minuti finali e sugli sviluppi di un calcio piazzato. Per Vanoli adesso i punti persi da situazione di vantaggio sono ben 22, decisamente un'enormità ma soprattutto qualcosa che sta divenendo una vera e propria fobia - si legge sulla Rosea -.

Il Torino, di contro, ha notato nel secondo tempo che dopo i cambi, la Fiorentina ha arretrato molto il baricentro piazzandosi con un difensivo 5-4-1, senza riuscire più ad uscire dalla sua metà campo. E così, alla lunga, il pressing della formazione di Baroni ha dato i suoi frutti, giungendo al pari in pieno recupero. Per i viola, scrive la Gazzetta, manca la consapevolezza di sapere che senza maggiore attenzione nei minuti finali di partita, sarà difficile uscire dalle sabbie mobili della classifica.