STAFF, Niccolini e non solo: chi supporta Italiano

Focus sullo staff di Vincenzo Italiano da parte del Corriere Fiorentino stamani in edicola. Se per arrivare al prolungamento dell’accordo c’è stato bisogno di una trattativa non brevissima è stato anche perché la posizione dello staff era da rivedere, tanto che Italiano si era fatto garante dell’aumento che sarebbe arrivato dopo un primo anno al di sotto della media stipendi in serie A: 30% in più per tutto lo staff, segno che anche la società ha riconosciuto la bontà del lavoro e i meriti nel piazzamento finale.

Sarà dunque ancora Daniel Niccolini il vice di Italiano, così legato a Firenze e attento alla fase difensiva e alle palle da fermo. Poi c'è Turati, amico di lunga data di Italiano, e il preparatore dei portiere Porracchio. Quanto all’atletica il duo composto da Piero Campo e Ivano Tito avrà modo di gestire una preparazione, quella estiva al via dalla prima settimana di luglio, mai così particolare visti gli impegni in Conference League e la sosta del campionato a fine anno per il mondiale in Qatar. A studiare gli avversari, infine, sarà ancora Stefano Firicano, fratello dell’ex difensore viola Aldo, mentre Melissano aiuterà sul mercato. A questi vanno aggiunti Blokar e Riela, ereditati dalle scorse stagioni.