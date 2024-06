STADIO, Viola in tribunale. Il ricorso per bloccare i lavori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Mercoledì la Fiorentina ha depositato, in maniera telematica, in tribunale un ricorso cautelare d’urgenza per chiedere lo stop ai lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi. Il Direttore Generale del club viola ha spiegato le motivazioni sia in conferenza stampa, sia durante l'audizione in Senato martedì pomeriggio. Con la Curva Fiesole e parte della Maratona e della Tribuna chiuse, il prossimo anno la Fiorentina, vista la capienza del franchi ridotta a 22.000, perderebbe una cifra intorno ai 9-13 milioni di Euro. Non solo, a convenzione rinnovata a fine aprile scorso scadrà il 31 maggio 2025 e dopo quella data, a oggi, non si sa nè dove giocherà la formazione gigliata, nè se sarà possibile proseguire la ristrutturazione con la Fiorentina che rimane a giocare nel suo storico impianto, o se dovrà essere individuato uno stadio alternativo.

Infine, il progetto di restyling al momento non è coperto interamente a livello economico, e questo genera un incognita sul futuro dello stadio, con il rischio che l'opera possa rimanere incompiuta, o che la Fiorentina la debba sfruttare a mezzo servizio per non si sa quanto tempo. Ieri comunque il club toscano ha pubblicato la mappa dei settori dell'impianto di Campo di MArte in cui sarà possibile vendere gli abbonamenti. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.