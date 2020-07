STADIO, La scossa di Barone a Iachini: "Salvaci!"

Ampio spazio all'analisi delle parole del dg della Fiorentina Joe Barone pronunciate ieri in un video pubblicato dal sito ufficiale viola sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio. In particolare sono le frasi a sostegno di Beppe Iachini quelle sulle quali pone in particolar modo l'accento il giornale: "La scossa di Barone: Iachini salvi la Viola" è il titolo scelto dal quotidiano, che sottolinea come il dg non voglia distrarsi dando la caccia agli errori del tecnico ma abbia scelto di sostenerlo in vista di questo complicato finale di stagione. Il braccio destro di Commisso ha avvertito infatti che il rischio è quello che la Fiorentina si avviti su se stessa e ha scelto di esorcizzare ogni riferimento sul tecnico. Niente fuga di notizie sul futuro, dunque, quello che conta è il presente e la gara di Parma in particolare.